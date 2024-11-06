Украинцы могут отказаться от обмена долларов и вернуть деньги: как это сделать

После обмена валюты – в т.ч., долларов – украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" Т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Впрочем, на это отводится всего 15 минут после совершения операции, а кроме того, необходимо наличие документа, подтверждающего обмен.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что таким документом может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств. Он объяснил:

Хранение наличности также подвергает деньги другим рискам – краже, пожару и т.д.

Из-за этого владелец может остаться совсем без средств.

"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

Кроме того, отметил он, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

А вот в недвижимость инвестировать эксперт не советует. Причина – неоправданно большие риски.

"Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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