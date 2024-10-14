В обменниках принимают доллары по новому курсу: сколько стоит валюта

За выходные в украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара. Утром понедельника 14 октября они определили его в средние 41,26/41,59 грн (покупка/продажа), что на 24 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 11 октября, и на 9 коп. в продаже.

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Банки выставили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 41,05/41,5 грн (покупка/продажа). Что полностью соответствует курсу вечера 11 октября.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,85-41,05 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Продают же они ее по 41,39-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,39 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,44 грн;

OTP Bank – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники готовятся покупать доллары по новому курсу

В то же время, до конца текущей рабочей недели (20 октября) в украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара . По прогнозам, стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках же курс доллара ожидается на уровне 41,2-41,9 грн. Таким образом, прогнозируется удешевление валюты в покупке и рост в продаже.

"На валютном рынке сохранится относительно стабильная ситуация: без чрезмерных курсовых изменений (все изменения будут происходить в пределах допустимых коридоров). В то же время рынок будет "оживленным": с ежедневными курсовыми, но неугрожающими изменениями", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, на валютном рынке будут сохраняться обстоятельства мягкого регулирования. Они заключаются в достижении равновесия между спросом и предложением на валюту в условиях инфляционного давления.

"Регулятор будет играть главную роль, оставляя за собой возможность активности в случае появления любых угрожающих тенденций. Соответственно, курсовые показатели, несмотря на периодическое изменение трендов с нисходящего в восходящее и наоборот, в итоге недели почти не изменятся. Рынок будет оставаться достаточно прогнозируемым и даже с элементами инертности, да и система текущих изменений, возникшая вследствие действия режима управляемой гибкости, не предполагает сенсационных курсовых побед", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же финансового эксперта Алексея Козырева, вкладывание средств в разные активы может помочь защитить сбережения и даже заработать на них. К примеру, инвестировать можно в иностранную валюту – доллары, евро и пр. А также гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты.

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