В обменниках подорожал доллар: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках подорожал доллар – однако всего на несколько копеек. Так, утром 13 сентября там определили курс валюты в 41,42/41,5 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. дороже в покупке, и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В банках также переписали стоимость наличного доллара – однако только в продаже. Утром 13 сентября там выставили его курс на среднем уровне 41,1/41,55 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дороже в продаже, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,85-41,2 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,45-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,46 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом с понедельника

В то же время, по ожиданиям банковского сектора, в течение следующей недели (16-22 сентября), стоимость доллара в банках будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

А вот в обменниках прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже. Ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.

"На следующей неделе на валютном рынке ситуация будет оставаться адекватной: любые хаотические курсовые изменения почти исключены. В то же время, со временем курсовый рост станет вполне ожидаемым, однако он не будет выбиваться за существующие макропрогнозы", – рассказал OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще всего фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

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