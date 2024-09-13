В обменниках подорожал доллар: сколько теперь стоит валюта
В украинских обменниках подорожал доллар – однако всего на несколько копеек. Так, утром 13 сентября там определили курс валюты в 41,42/41,5 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. дороже в покупке, и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.
В банках также переписали стоимость наличного доллара – однако только в продаже. Утром 13 сентября там выставили его курс на среднем уровне 41,1/41,55 грн (покупка/продажа), что:
- на 5 коп. дороже в продаже, чем днем ранее;
- осталось на прежнем уровне в покупке.
В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,85-41,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,85 грн;
- Укрэксимбанк – 40,95 грн;
- Райффайзен Банк – 41,1 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Сенс Банк – 41,15 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41 грн.
Продают же они ее по 41,45-41,7 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,45 грн;
- Укрэксимбанк – 41,55 грн;
- Райффайзен Банк – 41,46 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,55 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с курсом с понедельника
В то же время, по ожиданиям банковского сектора, в течение следующей недели (16-22 сентября), стоимость доллара в банках будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
А вот в обменниках прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже. Ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.
"На следующей неделе на валютном рынке ситуация будет оставаться адекватной: любые хаотические курсовые изменения почти исключены. В то же время, со временем курсовый рост станет вполне ожидаемым, однако он не будет выбиваться за существующие макропрогнозы", – рассказал OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще всего фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.
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