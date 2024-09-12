В банках и обменниках Украины готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ждать с понедельника

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (16-22 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн грн. В то же время, вечером 12 сентября банки покупают доллары в среднем по 41,1 грн, а продают по 41,5 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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А вот в обменниках прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн;

вечером 5 сентября они определили стоимость валюты в средние 41,4/41,48 грн (покупка/продажа).

В целом же, отмечается, на следующей неделе общая ситуация на валютном рынке будет мало чем отличаться от текущей. Так:

курсовые колебания будут оставаться в пределах допустимого коридора;

такая относительная стабильность станет дополнительным свидетельством эффективности режима управляемой гибкости.

"Таким образом, на следующей неделе на валютном рынке ситуация будет оставаться адекватной: любые хаотические курсовые изменения почти исключены. В то же время, со временем курсовый рост станет вполне ожидаемым, однако он не будет выбиваться за существующие макропрогнозы", – рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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