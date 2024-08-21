В обменниках отказались от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 21 августа они выставили его на среднем уровне 40,91/41,53 грн (покупка/продажа), что на 11 коп. дешевле в покупке, но на 4 коп. дороже в продаже, чем вечером предыдущего дня.

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А вот в банках изменений практически не произошло. В полдень 21 августа они выставили курс доллара на среднем уровне 41,2/41,61 грн (покупка/продажа), что:

на 1 коп. дороже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,55-41,2 грн. Так:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,55 грн;

OTP Bank – 41,15 грн.

Продают же они ее по 41,48-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Укрэксимбанк – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,48 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,58 грн;

Универсал Банк – 41,55 грн;

OTP Bank – 41,65 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от доллара в ближайшие дни

В целом же на текущей рабочей неделе (заканчивается 23 августа) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,65 до 41,75 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

В обменниках же, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, рост ожидается как в покупке, так и в продаже. Курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,95 до 41,7 грн.

"Как всегда, многие оптовые обменные офисы будут работать с более узким размером спреда (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) 12-18 центов при покупке/продаже валюты. ... Большинство финансовых компаний и банков будут продолжать демонстрировать распространение между покупкой и продажей валюты в течение 20-30 центов", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшее время гривна будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – полномасштабная война. Однако до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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