В банках готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

На текущей рабочей неделе (заканчивается 23 августа) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,65 до 41,75 грн, тогда как вечером 19 августа они покупают валюту в среднем по 41,1 грн, а продают по 41,5 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках ожидаются такие же процессы.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,95 до 41,7 грн. Вечером же 19 августа в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,02 грн в покупке и 41,56 грн в продаже.

"Как всегда, многие оптовые обменные офисы будут работать с более узким размером спреда (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) 12-18 центов при покупке/продаже валюты. ... Большинство финских компаний и банков будут продолжать демонстрировать распространение между покупкой и продажей валюты в течение 20-30 центов", – рассказал Козырев.

В целом же, отметил он, в ближайшие дни на поведение украинского валютного рынка будут влиять несколько факторов. В частности:

Расчеты бизнеса с бюджетом на налоги и сборы.

"Увеличение спроса на гривнию на платежи с государством стимулирует увеличение активности на межбанковском рынке на продажу валютных доходов экспортерами и сократит возможность купить его у импортеров. Он всегда работает в плюс для стабильности национальной валюты", – объяснил эксперт.

Текущие экономические расчеты компаний с украинскими контрагентами и иностранными партнерами до Дня независимости.

Улучшение ситуации в украинской энергии с значительным сокращением остановков потребителей.

Это, по его словам, позволило стране покупать меньше электроэнергии за границей. Что сократило спрос на валюту от энергетических компаний, обеспечивающих текущее предложение, и снизило давление чрезмерного спроса на валюту со стороны этой категории покупателей на торгах.

Поведение Национального банка.

"Благодаря периоду бюджетных платежей задача НБУ по балансированию спроса и предложения на межбанке – обходиться меньшими потерями золотовалютных резервов. По моим прогнозам, 19-23 августа Национальный банк потратит на поддержку гривни на межбанковском рынке от 370 до 505 млн долларов, что точно лучше, чем еженедельная потеря резервов в течение 767-950 млн долларов с конца июля", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров.

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