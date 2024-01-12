В обменниках ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Украинские обменники заметно снизили курс доллара. Утром 12 января они выставили его на среднем уровне 38,8/38,95 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 20 коп. – в продаже.
Подешевела американская валюта и в банках. Там ее стоимость определили в средние 38,3/39 грн (покупка/продажа), что:
- на 20 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;
- на 15 коп. – в продаже.
В целом крупные учреждения покупают доллар по 37,85-38,5 грн. В частности:
- ПриватБанк – 38,2 грн;
- Ощадбанк – 38,5 грн;
- Укрэксимбанк – 38,1 грн;
- Укргазбанк – 38 грн;
- ПУМБ – 38,5 грн;
- Сенс Банк – 38,2 грн;
- Укрсиббанк – 38,25 грн;
- Универсал Банк – 38,1 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,85 грн.
Продают же они его по 38,8-39,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 38,8 грн;
- Ощадбанк – 39,1 грн;
- Укрэксимбанк – 38,8 грн;
- Укргазбанк – 38,8 грн;
- ПУМБ – 39 грн;
- Сенс Банк – 38,8 грн;
- Укрсиббанк – 39 грн;
- Универсал Банк – 39,2 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,85 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
В то же время, НБУ резко снизил официальный курс доллара. На 12 января он определил его в 37,99 грн, что:
- сразу на 20 коп. ниже, действовавшего днем ранее;
- на 23 коп. ниже рекордного курса, действовавшего 10 января.
Что будет на следующей неделе
Вместе с тем, с 15 по 21 января в Украине не ожидается существенных изменений курса наличного доллара. По прогнозам, американская валюта будет стоить 38,5-39,5 грн, что в целом соответствует текущим показателям. А разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, не превысит 50-60 коп.
"В течении следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
При этом он подчеркнул: также слегка спадет напряжение, вызванное рядом "военных" факторов. В частности:
- вражескими обстрелами;
- событиями на фронте;
- массированной информационной атакой на сознание украинцев.
"По большому счету валютный рынок пережил и выдержал самые сложные дни с начала валютной либерализации. И, соответственно, следует ожидать по меньшей мере возврата рынка в более или менее прогнозируемое состояние", – отметил Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.
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