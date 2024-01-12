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В обменниках ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
3,4 т.
В обменниках ощутимо переписали курс доллара

Украинские обменники заметно снизили курс доллара. Утром 12 января они выставили его на среднем уровне 38,8/38,95 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 20 коп. – в продаже.

Видео дня

Подешевела американская валюта и в банках. Там ее стоимость определили в средние 38,3/39 грн (покупка/продажа), что:

  • на 20 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;
  • на 15 коп. – в продаже.
Украинские обменники заметно снизили курс доллара

В целом крупные учреждения покупают доллар по 37,85-38,5 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 38,2 грн;
  • Ощадбанк – 38,5 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,1 грн;
  • Укргазбанк – 38 грн;
  • ПУМБ – 38,5 грн;
  • Сенс Банк – 38,2 грн;
  • Укрсиббанк – 38,25 грн;
  • Универсал Банк – 38,1 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 37,85 грн.

Продают же они его по 38,8-39,2 грн. Так:

  • ПриватБанк – 38,8 грн;
  • Ощадбанк – 39,1 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,8 грн;
  • Укргазбанк – 38,8 грн;
  • ПУМБ – 39 грн;
  • Сенс Банк – 38,8 грн;
  • Укрсиббанк – 39 грн;
  • Универсал Банк – 39,2 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 38,85 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Курс доллара в банках

В то же время, НБУ резко снизил официальный курс доллара. На 12 января он определил его в 37,99 грн, что:

  • сразу на 20 коп. ниже, действовавшего днем ранее;
  • на 23 коп. ниже рекордного курса, действовавшего 10 января.
НБУ резко снизил официальный курс доллара

Что будет на следующей неделе

Вместе с тем, с 15 по 21 января в Украине не ожидается существенных изменений курса наличного доллара. По прогнозам, американская валюта будет стоить 38,5-39,5 грн, что в целом соответствует текущим показателям. А разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, не превысит 50-60 коп.

"В течении следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: также слегка спадет напряжение, вызванное рядом "военных" факторов. В частности:

  • вражескими обстрелами;
  • событиями на фронте;
  • массированной информационной атакой на сознание украинцев.

"По большому счету валютный рынок пережил и выдержал самые сложные дни с начала валютной либерализации. И, соответственно, следует ожидать по меньшей мере возврата рынка в более или менее прогнозируемое состояние", – отметил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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