В обменниках ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники заметно снизили курс доллара. Утром 12 января они выставили его на среднем уровне 38,8/38,95 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 20 коп. – в продаже.

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Подешевела американская валюта и в банках. Там ее стоимость определили в средние 38,3/39 грн (покупка/продажа), что:

на 20 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 15 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения покупают доллар по 37,85-38,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,2 грн;

Ощадбанк – 38,5 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 грн;

Укргазбанк – 38 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Сенс Банк – 38,2 грн;

Укрсиббанк – 38,25 грн;

Универсал Банк – 38,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,85 грн.

Продают же они его по 38,8-39,2 грн. Так:

ПриватБанк – 38,8 грн;

Ощадбанк – 39,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,8 грн;

Укргазбанк – 38,8 грн;

ПУМБ – 39 грн;

Сенс Банк – 38,8 грн;

Укрсиббанк – 39 грн;

Универсал Банк – 39,2 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,85 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В то же время, НБУ резко снизил официальный курс доллара. На 12 января он определил его в 37,99 грн, что:

сразу на 20 коп. ниже, действовавшего днем ранее;

на 23 коп. ниже рекордного курса, действовавшего 10 января.

Что будет на следующей неделе

Вместе с тем, с 15 по 21 января в Украине не ожидается существенных изменений курса наличного доллара. По прогнозам, американская валюта будет стоить 38,5-39,5 грн, что в целом соответствует текущим показателям. А разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, не превысит 50-60 коп.

"В течении следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: также слегка спадет напряжение, вызванное рядом "военных" факторов. В частности:

вражескими обстрелами;

событиями на фронте;

массированной информационной атакой на сознание украинцев.

"По большому счету валютный рынок пережил и выдержал самые сложные дни с начала валютной либерализации. И, соответственно, следует ожидать по меньшей мере возврата рынка в более или менее прогнозируемое состояние", – отметил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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