В обменниках могут существенно переписать курс доллара: чего ожидать украинцам

До конца текущей рабочей недели (19 января) в украинских обменниках могут произойти существенные изменения с курсом доллара. По прогнозам, он может опустится до 37,6 грн в покупке и вырасти до 39,2 грн в продаже. Вечером же 15 января там покупают валюту в среднем по 38,7 грн, а продают по 38,8 грн.

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О возможных изменениях сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: похожие изменения могут произойти и в банках.

Так, ожидается, что в них курс будет находиться в пределах широкого коридора покупки и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 15 января он составляет средние:

38,2 грн в покупке;

38,85 грн в продаже.

"В последние несколько недель на рынке сложилась достаточно непростая ситуация: от быстрого роста курса межбанка до почти 38,3 грн до проседания периодически ниже психологической отметки в 38 грн. Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников, в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках", – объяснил аналитик.

НБУ повысил официальный курс

В то же время, Нацбанк выставил на 16 января официальный курс доллара на уровне 37,86 грн. Что:

на 3 коп. выше текущего;

сразу на 36 коп. ниже рекордного за всю историю Украины, который действовал 10 января.

Впрочем, волноваться из-за действий НБУ не стоит. Ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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