В обменниках изменили курс: сколько теперь стоит доллар

За выходные в украинских обменниках заметно изменили курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень понедельника 26 августа они определили его в средние 40,83/41,57 грн (покупка/продажа). Что сразу на 25 коп. дешевле в покупке, чем вечером же пятницы 23 августа, но на 6 коп. дороже в продаже.

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В банках же изменений практически не произошло. В полдень 26 августа они выставили курс наличного доллара на среднем уровне 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Что:

на 1 коп. дешевле в покупке, чем вечером пятницы 23 августа;

на 5 коп. дороже в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,5-41,2 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,5 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Продают же они ее по 41,46-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Укрэксимбанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,46 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,5 грн;

OTP Bank – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсмо в ближайшие дни

В то же время, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение недели (26 августа – 1 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41-42 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

А вот в обменниках подорожание ожидается как в покупке, так и в продаже, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так, ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41-42 грн.

В целом же, отмечается, в конце августа ситуация на валютном рынке будет оставаться "похожей на весь текущий месяц". Ожидается, что "при незначительных ежедневных разновекторных изменениях", основные валютные изменения будут происходить в пределах именно 41-42 грн. Иными словами, "будет продолжаться промежуточный межкурсовый период с несущественными колебаниями".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения с банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

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