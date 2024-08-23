В Украине готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ждать в банках с понедельника

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (26 августа – 1 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41-42 грн. В то же время, вечером 23 августа банки покупают доллары в среднем по 41,11 грн, а продают по 41,5 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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Такая же ситуация будет наблюдаться и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41-42 грн;

вечером 23 августа они определили стоимость валюты в средние 41,08/41,51 грн (покупка/продажа).

В целом же, отмечается, в конце августа ситуация на валютном рынке будет оставаться "похожей на весь текущий месяц". Ожидается, что "при незначительных ежедневных разновекторных изменениях", основные валютные изменения будут происходить в пределах именно 41-42 грн. Иными словами, "будет продолжаться промежуточный межкурсовый период с несущественными колебаниями".

"На валютном рынке в течение последней августовской недели будет наблюдаться относительно спокойная ситуация. Которая проявится в "стандартных" незначительных и разнонаправленных курсовых изменениях без намека на сенсацию", – рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения с банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

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