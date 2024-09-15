Могли бы купить все истребители F-16 в мире: на что партнерам Украины хватает замороженных денег РФ

Если бы западные партнеры использовали для закупки истребителей F-16 для Украины замороженные активы России, теоретически они смогли бы купить все F-16, существующие в мире. Речь идет об около $300 млрд центробанка РФ, которые были заблокированы на западных счетах .

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Как подсчитал OBOZ.UA, этой суммы хватило бы на закупку 10 тыс. отремонтированных и модернизированных не до самого высокого уровня самолетов F-16A/B, которым уже около 35 лет. Если говорить о новых бортах, то российских $300 млрд могло бы хватить на закупку 4 687 самолетов.

При этом в мире, согласно открытым данным, используется как раз около 4600 F-16. Следует учитывать, что не все из них новые, поэтому стоимость части истребителей будет ниже.

Расчеты проводились на основании данных портала "Милитарный". Специалисты отмечали, что 35 летний F-16A/B стоит 20-30 млн долл. А ориентировочная стоимость нового F-16V Block 70/72 у производителя – 64 млн долл. без учета вооружения, подготовки персонала и сопутствующих расходов.

Разумеется, все цифры примерные. Кроме того, очевидно, что никакая страна не продаст Украине истребители, которые необходимы для ее собственной защиты. Однако это еще раз подчеркивает, насколько объемным ресурсом являются замороженные российские активы.

Пока западные партнеры до конца 2024 года пообещали передать Украине около 80 истребителей F-16. А по словам президента Владимира Зеленского, только краткосрочная потребность в таких самолетах составляла 128 бортов. Если поставлять только старые борта, на это требуется 3,84 млрд долл. – чуть больше сотой части всей суммы российских активов.

Конфискация активов России: Украина требует забрать 300 млрд но пока получит только 50 млрд долл.

Цель Украины – конфискация всех 300 млрд долларов замороженных российских активов. Такую позицию в очередной раз озвучил премер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 10 сентября.

При этом он подчеркнул: получение от партнером кредита на 50 млрд долларов, обеспеченного средствами России, пока рассматривается Киевом как аванс. "Наша конечная цель остается без изменений – конфисковать все 300 млрд долларов замороженных российских активов. 50 миллиардов рассматриваем как первый шаг к этому и как нашу подушку безопасности на последующие годы с точки зрения задержек в финансировании, других непредсказуемых факторов, которые могут произойти", – сказал глава правительства.

Напомним, один только Европейский Союз (ЕС) заморозил российские активы на сумму свыше 260 млрд долл. В целом в западных странах сумма составляет около 300 млрд долл. США предлагают использовать их для выпуска облигаций, которые впоследствии пойдут на помощь ВСУ.

Но, несмотря на очевидную возможность усилить обороноспособность Украины, не тратя собственные средства, страны Евросоюза не спешат одобрять о конфискацию арестованных российских активов. Аналогичное решение не принято и на уровне "Большой семерки" (G7: Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

На Весеннем собрании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард прямо раскритиковала предложения США об использовании замороженных активов РФ для финансирования военной помощи Украине. По мнению Лагард, это нарушит международное право.

"Большая семерка" пока ограничивается заявлениями о том, что со средств центробанка России не будет снят арест. "Страны G7 сохранят замороженными российские активы, пока не добьются от Москвы выплат за ущерб, нанесенный Украине", – говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, возвращать 50-миллардный кредит для Украины, по сути, будет Россия. Кредиторы будут получать деньги за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах.

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