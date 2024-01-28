Новые правила обмена валют: сколько теперь можно купить долларов в обменниках

В Украине с 1 декабря 2023 года действуют новые правила продажи населению наличной валюты. Теперь украинцы могут купить в банках и обменниках столько, к примеру, долларов, сколько им нужно.

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Об этом сообщили в Национальном банке. Там отметили: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Сколько можно было купить долларов раньше

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

Что будет с курсом в феврале

Тем временем, в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 27 января банки покупают доллар в среднем по 37,9 грн, а продают по 38,35 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;

"в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".

"Кроме того, важным для валютного рынка будет и то, что наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 0,1-0,2 грн", – отметил Лесовой.

Какая ситуация на рынке

В целом же, объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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