В НАТО отказались создавать фонд для помощи Украине на $100 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от плана создания пятилетнего фонда военной помощи Украине на 100 млрд долларов. Эта идея не была поддержана членом Североатлантического альянса.

Как пишет Bloomberg, вместо этого он просит страны сохранить свои текущие взносы, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Согласно новому предложению, которое могут поддержать министры обороны НАТО, когда они соберутся в Брюсселе на следующей неделе, союзники обяжутся тратить не менее 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год на летальную и несмертельную помощь Украине.

НАТО будет определять цели пожертвований каждой страны на основе процента от их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, опубликует общие показатели в ежегодном отчете.

Цель – обеспечить больше прозрачности относительно того, что союзники дают Украине, одновременно мягко давя на любых членов, не выполняющих своих обязательств. На США будет приходиться примерно половина помощи, остальное – 31 член альянса.

Ранее Столтенберг обнародовал план объединения вкладов союзников на сумму 100 миллиардов долларов на пять лет, но союзники подвергли сомнению его жизнеспособность из-за нежелания выделять новые средства и опасения относительно введения Украины в заблуждение.

Хотя новый план не будет предусматривать свежие средства, НАТО надеется, что он обеспечит Киеву больше предсказуемости относительно уровня поддержки в ближайшие годы. Союзники были поражены после того, как Конгресс США месяцами ожидал одобрения нового раунда помощи, а также обеспокоены тем, что возможное переизбрание Дональда Трампа в ноябре будет означать для финансирования Украины.

"Сейчас мы уже тратили около 40 миллиардов в год, но я прошу союзников сделать это на следующие годы", – сказал Столтенберг после встречи министров иностранных дел НАТО в Праге. "Мы должны поддерживать, по крайней мере, этот уровень поддержки ежегодно, сколько необходимо".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно использоваться для ударов по Москве или Кремлю. Его позиция непоколебима даже после того, как он разрешил Украине применять ее на территории России.

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