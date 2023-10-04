В МВФ оценили, как Украина выполняет "домашнее задание" по рекордной программе финансирования

Украина "в целом хорошо" выполняет условия рекордной программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ) на 15,6 млрд долларов. Однако эта оценка является неформальной – официальный "вердикт" станет известен только по итогам второго пересмотра программы. И Украина выполнила еще не все условия для того, чтобы он прошел успешно.

Об общей оценке хода программы заявила заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан по итогам визита делегации Фонда в Украину. "Наша основная оценка состоит в том, что программа в целом продолжает хорошо выполняться", – сказала Рамакришнан.

Она подчеркнула, что на этой неделе (2-8 октября) в Украине возобновит работу представительство МВФ. Это позволит "расширить и углубить взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон".

Видео дня

Также представительница МВФ отметила, что в число краткосрочных приоритетов Украины является принятие госбюджета на 2024 год. Также на стадии реализации находятся "некоторые правительственные меры", направленность которых Рамакришнан не уточнила.

При этом уже с 25 сентября в Польше уже работает миссия МВФ по подготовке ко второму пересмотру программы для Украины. Если пересмотр во второй половине октября или в ноябре будет успешным, Украина получит третий транш.

Впрочем, объективно, пока выполнены не все условия для пересмотра программы. В целом в меморандуме с МВФ прописаны 23 структурных маяка. Причем 21 из них необходимо выполнить уже в 2023 году, а до конца октября-2023 Украине нужно:

подготовить налоговую и таможню к будущим реформам;

привязать реестр деклараций к другим базам данных и реестрам;

назначить Набсовет ОГТСУ.

До конца декабря-2023 также придется пересмотреть процедуру управления государственными инвестициями и утвердить нацстратегию доходов. До марта-2024 нужно подготовить основы оздоровления банков, а до конца июня – ввести методологию оценки рисков для принятия решений о приоритетах наблюдательной деятельности.

Частично Украина выполнила условия касательно ОГТСУ, с опозданием возобновили декларации для чиновников, с задержкой подготовили бюджетную декларацию. Полностью реализованы такие структурные маяки:

внесение изменений в государственный бюджет на 2023 год;

ограничение внесения спонтанных изменений в закон о госбюджете;

подготовка плана действий в рамках Национальной стратегии доходов;

ограничение на предоставление госгарантий;

увеличение прозрачности и подотчетности спецсчетов и их консолидации

и др.

Действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и выделение около 15,6 млрд долларов. МВФ и Украина утвердили ее 31 марта 2023 года. Первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступил уже в начале апреля. Второй транш на 890 млн долларов был перечислен в июле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 5 проблемных пунктов из программы МВФ для Украины. По словам специалистов, именно от их оценки Фондом зависит грядущий пересмотр программы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!