На кону $1 млрд: названы 5 проблемных пунктов из программы МВФ для Украины

Сегодня, 26 сентября, началась работа украинской делегации с Международным валютным фондом (МВФ). От этого зависит прежде всего второй пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) на $1 млрд.

Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"). Он назвал 5 "проблемных маяков", по которым была значительная задержка по исполнению или вообще исполнению:

Маяк №9 – "Вступление в силу закона о возобновлении деклараций". Почти исполнено, но срок был до конца июля. Подпишут его в лучшем случае в конце сентября.

Маяк №8 – "Передача управления ОГТС в Минэнерго и согласование нового Устава". Уже сегодня он должен быть выполнен, отметил Железняк.

Видео дня

"То же самое, срок был до конца июля. А передачу сделаем в конце сентября, с Уставом тоже ситуация не ясна", – добавил он.

Маяк №18 – "Избрание наблюдательного совета ОГТС".

"Здесь должно быть сначала исполнение маяка №8, но пока есть время до конца октября (хотя могут не успеть)", – пояснил депутат.

Маяк №14 – "Принятие изменений в закон о финмоне".

Железняк подчеркнул, что вчера было голосование только первого чтения. "Второе может затянуться, и не факт, что такая версия будет согласована. Но уже очевидно, что дедлайн к концу сентября будет провален", – резюмировал он.

Маяк №6 – "Восстановление проверок".

"Конец июля. Ну здесь после того, как некоторые умники из ОП внесли изменения в принятый №8401, то его не засчитали. И поэтому сейчас МВФ требует возобновления проверок, правительство внесло законопроект и... С ним ничего не происходит", – отметил депутат.

Заявление США о перечне приоритетных реформ

"В рамках диалога, продолжающегося с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которые Соединенные Штаты решительно поддерживают", – говорится в заявлении посольства США.

Речь идет о выделении средств от США, Всемирного банка, Канады и Японии, объяснил Железняк.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, США назначили ведущего генерального инспектора Министерства обороны Роберта Сторча главным контролером по надзору за помощью Украины. К новой должности он приступит уже 18 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!