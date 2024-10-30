Каждой десятой семье хватает денег только на еду: как война повлияла на жизнь россиян

Практически все россияне сталкиваются с нехваткой денег на свои потребности. Чтобы покрыть все нужды, финансов хватает только каждой двадцатой семье, а у каждой десятой хватает только на еду.

Видео дня

Как сообщают росСМИ, только у 4,9% домохозяйств во втором квартале 2024 года были средства, чтобы закрыть все потребности. Этот показатель оказался самым высоким с 2016 года. При этом россияне рассказали о таких доходах:

хватает денег на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи – 37,4%;

сложности с покупкой товаров длительного пользования – до 47,6%

хватает денег на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду – 10%;

В Росстате утверждают, что не зафиксировали семей, которым не хватает денег на еду. Вместе с тем, ранее в комитете Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявляли, что до 20% российских семей с детьми не имеют денег ни на что, кроме еды.

При этом от 45% до 60% семей получают достаточно для покупки еды и одежды, но уже не могут купить холодильник и телевизор. Это означает, что среди всех семей с детьми – 70% бедных.

Согласно данным Росстата, по итогам 2023 года 9,3% россиян, или 13,5 млн человек, находились за официальной чертой бедности — то есть жили на доходы ниже 15 592 руб. в месяц для трудоспособного населения, 11 876 руб. для пенсионеров и 14 152 руб. для детей.

На конец второго квартала 2024 года доход ниже 45 тыс. руб. в месяц имели 54,1% россиян. Более четверти (28,7%) жили на сумму до 27 тыс. руб. ежемесячно, или примерно $9 в день, а каждый седьмой (15,7%) получал до 19 тыс. руб. в месяц, то есть меньше $7 в день.

Также OBOZ.UA сообщал, что продукты питания в России могут подорожать еще на 8-20% в 2025 году из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка. Особенно это коснется импортных продуктов, сезонных фруктов и овощей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!