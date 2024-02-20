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В ЕС обозначили срок действия санкций против России: когда истекает

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
2,7 т.
Совет Европейского Союза продлил санкции против России за оккупацию части территории Украины

Совет Европейского Союза продлил санкции против России за оккупацию части территории Украины. Теперь они будут действовать еще по крайней мере, 1 год – до 24 февраля 2025 года.

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС. Согласно ему, в будущем не исключены не только новые раунды продления действия ограничений, но и их усиление.

"До тех пор, пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, являющейся серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные Союзом, и принять дополнительные, если это необходимо. ... Настоящее Решение применяется до 24 февраля 2025 года", – говорится в документе.

Напомним: совет ЕС ввел санкции против России 23 февраля 2022 года – вскоре после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "республик" ОРДЛО. 6 октября Евросоюз расширил географическую сферу действия ограничений на все неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Из-за санкций теневой флот Путина "идет ко дну"

В то же время, по данным Bloomberg, из-за санкций США около половины из 50-ти перевозивших российскую нефть танкеров прекратили ее транспортировку. В частности, несколькими днями ранее судно NS Leader, принадлежащее компании "Совкомфлот", пребывая у берегов Португалии, сразу же отказалось от курса в Россию после того, как попало под ограничения.

"Часть огромного флота танкеров, используемых Россией для доставки сырой нефти, останавливается под тяжестью санкций США. В частности, 7 простаивали еще до введения ограничений, а 21 судно после начала этого процесса не загружалось", – говорится в сообщении.

Из-за санкций теневой флот Путина "идет ко дну"

Это, подчеркивается, свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает ощутимое воздействие на Москву. "Независимые агентства, аналитики и сами россияне признают, что ценовой потолок для нефти РФ (60 долларов за баррель. – Ред.) лишает Россию прибылей от экспорта энергоресурсов, необходимых ей для ведения войны против Украины. А также способствует стабильности на энергетических рынках", – констатировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ЕС собирается финансировать Украину за счет российских денег. В частности, Совет ЕС уже принял решение, открывающее путь к использованию доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

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