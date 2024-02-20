В ЕС обозначили срок действия санкций против России: когда истекает

Совет Европейского Союза продлил санкции против России за оккупацию части территории Украины. Теперь они будут действовать еще по крайней мере, 1 год – до 24 февраля 2025 года.

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС. Согласно ему, в будущем не исключены не только новые раунды продления действия ограничений, но и их усиление.

"До тех пор, пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, являющейся серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные Союзом, и принять дополнительные, если это необходимо. ... Настоящее Решение применяется до 24 февраля 2025 года", – говорится в документе.

Напомним: совет ЕС ввел санкции против России 23 февраля 2022 года – вскоре после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "республик" ОРДЛО. 6 октября Евросоюз расширил географическую сферу действия ограничений на все неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Из-за санкций теневой флот Путина "идет ко дну"

В то же время, по данным Bloomberg, из-за санкций США около половины из 50-ти перевозивших российскую нефть танкеров прекратили ее транспортировку. В частности, несколькими днями ранее судно NS Leader, принадлежащее компании "Совкомфлот", пребывая у берегов Португалии, сразу же отказалось от курса в Россию после того, как попало под ограничения.

"Часть огромного флота танкеров, используемых Россией для доставки сырой нефти, останавливается под тяжестью санкций США. В частности, 7 простаивали еще до введения ограничений, а 21 судно после начала этого процесса не загружалось", – говорится в сообщении.

Это, подчеркивается, свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает ощутимое воздействие на Москву. "Независимые агентства, аналитики и сами россияне признают, что ценовой потолок для нефти РФ (60 долларов за баррель. – Ред.) лишает Россию прибылей от экспорта энергоресурсов, необходимых ей для ведения войны против Украины. А также способствует стабильности на энергетических рынках", – констатировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ЕС собирается финансировать Украину за счет российских денег. В частности, Совет ЕС уже принял решение, открывающее путь к использованию доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

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