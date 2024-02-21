Южная Корея запретила продажу России почти 700 товаров, которые можно использовать для убийства украинцев
Южная Корея усиливает экспортный контроль за направляющимися в Россию и Беларусь товарами двойного назначения и запрещает поставки в эти страны 682 товарных позиций. Речь о вещах, которые фактически или потенциально используются в военных целях.
Об этом сообщает Yonhap. Отмечается:
- изменения вступят в силу 24 февраля;
- общее количество запрещенных к продаже в Россию и Беларусь товаров увеличится до 1 159 наименований.
Впрочем, лазейка для поставок все же есть. Дело в том, что корейское правительство допускает возникновение "исключительных случаев" необходимости поставок запрещенных товаров – и будет рассматривать каждый из них отдельно.
Что запретили поставлять в Россию и Беларусь
В целом среди запрещенных к поставкам в Россию и Беларусь товаров – тяжелая строительная техника и аккумуляторные батареи. А также:
- авиационные компоненты и машины;
- подержанные автомобили с двигателями объемом 2 000 куб. см и более, на которые приходится основная часть южнокорейского экспорта автомобилей в Россию.
В ЕС обозначили срок действия санкций против России
В то же время, Совет Европейского Союза продлил санкции против России за оккупацию части территории Украины. Теперь они будут действовать еще по крайней мере 1 год – до 24 февраля 2025 года. Согласно решению, в будущем не исключены не только новые раунды продления действия ограничений, но и их усиление.
"До тех пор, пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, являющейся серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные Союзом, и принять дополнительные, если это необходимо. ...Настоящее Решение применяется до 24 февраля 2025 года", – говорится в документе.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за санкций США около половины из 50 перевозивших российскую нефть танкеров прекратили ее транспортировку. В частности, несколькими днями ранее судно NS Leader, принадлежащее компании "Совкомфлот", пребывая у берегов Португалии, сразу же отказалось от курса в Россию после того, как попало под ограничения.
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