В ЕС захотели отказаться от американских Visa, Mastercard, PayPal и китайской Alipay: заявление Лагард

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала ЕС развивать собственную платежную систему. Цель – снизить зависимость от иностранных платформ, в частности Visa, Mastercard, PayPal (все – США) и Alipay (Китай). Однако пока это только планы, ведь для полноценной замены платежных гигантов ЕС потребуется создать собственную инфраструктуру.

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Об таких намерениях Лагард заявила в интервью Newstalk. По ее словам, Европейский Союз должен усиливать контроль над цифровыми платежами и обеспечивать альтернативные варианты, которые будут независимыми от США и Китая.

"Когда вы платите в интернет-магазине, картой или телефоном, вы всегда полагаетесь на неевропейскую инфраструктуру. Visa, Mastercard, PayPal, Alipay – откуда они? Либо из США, либо из Китая. Вся инфраструктура, обеспечивающая платежи, – не европейская", – отметила Лагард.

Она признала, что перечисленные компании и работают в соответствии с европейскими нормативами. Однако подчеркнула: Брюсселю все же "следует убедиться, что существует европейская альтернатива".

"На всякий случай. Никогда не знаешь, что может произойти", – сказала Лагард.

Она также подчеркнула, что речь, по большому счету, идет на только о финансах, но и об обороне и о торговле. Так, она призвала к укреплению внутреннего европейского рынка капитала и созданию единого надзора и устранению барьеров, мешающих экономическому росту. По оценкам МВФ, внутренние ограничения в сфере услуг эквивалентны 110% тарифов, а в торговле товарами – 40%.

Это не первое подобное заявление Лагард. Ранее она уже подчеркивала в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что ЕС необходимо активнее защищать свои интересы и капитал. Глава ЕЦБ призвала привлекать в ЕС специалистов, разочарованных в политике новой администрации Дональда Трампа, и напомнила, что у Европы есть все необходимое для самостоятельного развития.

Как сообщал OBOZ.UA, страны ЕС в ближайшие могут ответить на пошлины Дональда Трампа. Европейские ответ может затронуть товары на сумму до 28 млрд долларов от вина до туалетной бумаги.

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