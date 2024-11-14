В ЕС приняли решение по 4,1 млрд евро для Украины: когда получим деньги

Украина получит 4,1 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма должна поступить в государственный бюджет до конца 2024 года, если Совет Евросоюза также одобрит их выделение.

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Соответствующее решение, как сообщили в Министерстве экономики, 14 ноября приняла Европейская комиссия, но средства должны быть выделены после соответствующего решения Совета ЕС. В таком случае деньги должны поступить в бюджет до конца года, после чего окончательная сумма финансирования по программе в 2024 году составит 16 ,1 млрд евро.

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины. В этот критический момент Украина продолжает мужественно защищать свой народ от непрерывных российских бомбардировок, в то же время продвигая ключевые реформы и меры по восстановлению и движению вперед на пути в ЕС. Это способствовало положительной оценке Комиссии по дополнительному платежу в размере около 4,1 миллиарда евро, и я верю, что Совет ЕС быстро примет соответствующее решение", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил ЕС за непоколебимую поддержку Украины. Он подчеркнул, что реформы в стране продолжаются даже несмотря на полномасштабную войну с Россией.

"Рассчитываем на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро", – заявил глава правительства.

Средства в рамках Ukraine Facility выделяются после выполнения определенных индикаторов.

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Всего в 2024 году Украина выполнила 24 индикатора, но до конца года остается выполнить еще 11. Еврокомиссия оценит успехи Украины в начале 2025 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение 2024 года Украина получила 12 млрд евро по программе Ukraine Facility. макрофинансовая помощь для поддержки бюджета; инвестиционная составляющая Ukraine Investment Framework; техническая помощь в осуществлении реформ.

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