США выделяют Украине кредит на $20 млрд, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ

Во вторник, 10 декабря, Соединенные Штаты объявили о выделении Украине кредита на 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Денежные средства будут направлены на поддержку украинской экономики и восстановление инфраструктуры, а источником погашения станут доходы от замороженных активов Российской Федерации.

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Об этом сообщил американский Минфин на своем официальном сайте. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила важность этой финансовой помощи.

"Эти средства – полученные благодаря доходам от российских замороженных активов – обеспечат Украине необходимую поддержку в ее борьбе за суверенитет против непровоцированной агрессии. Инициатива G7 на $50 млрд поможет Украине удерживать работу экстренных служб, больниц и других основных институтов, поддерживающих ее героическое сопротивление", – заявила Йеллен.

Кредит был переведен через специальный Фонд финансового посредничества, основанного Всемирным банком (FORTIS Ukraine FIF), который обеспечивает финансирование ключевых потребностей Украины.

Замороженные российские активы становятся инструментом поддержки Украины

После начала российской агрессии страны G7 приняли решение заморозить государственные активы РФ и использовать доходы от них для возмещения ущерба, нанесенного Украине. Этот шаг демонстрирует решимость международного сообщества возложить финансовое бремя войны на Россию, а не на налогоплательщиков стран коалиции.

"Из-за единства G7 и инновационного подхода к политике мы посылаем четкий сигнал о том, что Россия будет нести все большие расходы за свою незаконную войну. Путин рассчитывает на усталость международной коалиции, но мы демонстрируем, что готовы и дальше поддерживать Украину", – подчеркнула Еллен.

Поддержка Украины – глобальный приоритет

Финансовая помощь США и партнеров направлена не только на защиту украинского суверенитета, но и на укрепление глобальной безопасности и демократии в мире. В Вашингтоне отмечают, что успешная Украина является ключом к предотвращению дальнейшей агрессии России и защиты союзников НАТО в Европе.

"Если позволить Украине упасть, это приведет к дальнейшей агрессии со стороны Путина и поставит под угрозу безопасность наших союзников по НАТО в Европе, которую мы обязаны защищать по договору. Успешная Украина продемонстрирует решительность Соединенных Штатов и наших партнеров оградить демократию от агрессии, защитить глобальную экономику и укрепить нашу коллективную безопасность", – отметили в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских активов. Верховная Рада приняла закон об "условных долговых обязательствах", который позволит не возвращать этот кредит даже если не будут получены репарации от России.

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