Газ из России не будут трогать, но ударят по алюминию: СМИ узнали новый пакет санкций ЕС

Европейский союз (ЕС) готовит 16-й пакет санкций против России, в котором основное внимание уделяется ограничениям в сфере алюминия, теневого нефтяного флота, портов, аэропортов и банков. Их объем рекордно вырос в 2024 году.

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Об этом пишет Politico. По информации издания, ЕС будет вводить ограничения постепенно, чтобы дать компаниям возможность найти альтернативных поставщиков.

В течение года европейские компании смогут покупать алюминий из России по квотной системе, которая предусматривает лимит в 275 тысяч тонн. После этого должно вступить в действие полное эмбарго. импортируется в ЕС

Введение ограничений на этот металл станет серьезным ударом по российской экономике, поскольку алюминиевая промышленность является одним из важных источников валютных поступлений.

Еще одним важным направлением санкций станет борьба с теневым флотом, который используется Россией для перевозки нефти в обход международных санкций. РФ и перекрыть лазейки, которые используют российские компании для обхода ограничений.

Кроме того, в санкционном пакете предусмотрен запрет на временное хранение российской нефти на территории ЕС, что усложнит ее перевалку через европейские хабы. Также будут введены ограничения на использование портов и аэропортов России, которые могут использоваться для транспортировки оружия и военных технологий.

Европейский Союз продолжает также постепенно изолировать российскую финансовую систему, и новый санкционный пакет предусматривает отключение еще 15 российских банков от SWIFT – глобальной системы межбанковских платежей. санкции. Важным моментом является то, что санкции также коснутся российских банков, участвующих во внутренней системе передачи денежных сообщений (российский аналог SWIFT).

Несмотря на ожидания, ЕС не включил в 16-й пакет санкций запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

По данным аналитиков, в 2024 году импорт российского СПГ в Европу вырос на 20% и достиг 17,2 млрд кубометров, что стало рекордным показателем. что свидетельствует о высокой зависимости Европы от российского горючего.

Официально Германия не импортирует российский газ, но на самом деле закупает его через терминалы в других странах ЕС.

В ЕС все еще продолжаются дискуссии по поводу возможного этапного ограничения импорта российского газа, и этот процесс может быть прописан в так называемой "дорожной карте" относительно полного отказа от российских энергоресурсов до 2027 года. Однако, на данный момент газовые санкции отложены, поскольку для их принятия необходима единодушная поддержка всех 27 стран-членов ЕС, а некоторые государства все еще зависят от поставок из России.

Еще одним направлением санкций станет введение пошлин на российскую и белорусскую агропромышленную продукцию, ранее не облагавшуюся ограничениями.снизить валютные доходы России от экспорта продовольствияи одновременно поддержать европейских фермеров. По предварительным данным, пошлины также могут распространиться на некоторые виды азотных удобрений, импортируемых из России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз планирует включить PlayStation, Xbox и другие игровые приставки в новый пакет санкций против России. Решение обусловлено тем, что запчасти консолей используются в военных целях.

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