В ЕС одобрили цифровой евро: исчезнет ли наличка и что изменится для миллионов людей

В Европейском парламенте сделали весомый шаг к запуску цифрового евро. Для миллионов людей это станет еще одним способом быстро расплачиваться онлайн и даже офлайн, причем без процентов. В то же время в ЕС уверяют: новая форма денег не приведет к отказу от наличных. Страны еврозоны, напротив, будут обязаны обеспечивать доступность банкнот и монет, а бизнесу могут запретить полностью отказываться от их приема.

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Речь идет о пакете законопроектов о цифровом евро, который поддержал Комитет Европарламента по экономическим и монетарным вопросам (ECON). Документ о создании новой формы валюты одобрили 43 депутата, 14 выступили против, еще один воздержался.

Впереди следующие этапы принятия новых правил – переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией. Даже после окончательного утверждения запуск цифрового евро не состоится сразу: документ предусматривает переходный период продолжительностью не менее двух лет, в течение которого банки, бизнес и потребители должны подготовиться к новой системе.

Что будет с наличными в ЕС

Отдельный блок нового законодательства касается именно наличных денег. Согласно предложениям:

страны еврозоны должны гарантировать возможность расплачиваться наличными деньгами;

магазины и другие предприятия не смогут полностью перейти на формат "только безналичная оплата" ;

; особое внимание планируется уделить пожилым людям, гражданам с низкими доходами и тем, у кого нет банковских счетов.

"Цифровой евро дополнит наличные, но никогда их не заменит", – заявил евродепутат Фернандо Наваррете Рохас.

Что такое цифровой евро и зачем его создают

Цифровой евро станет электронной формой денег, которую будет выпускать Европейский центральный банк. Его можно будет использовать как онлайн, так и офлайн. Во втором случае переводы будут осуществляться без доступа к интернету непосредственно между устройствами пользователей.

Базовые услуги, включая открытие счета и осуществление платежей, будут бесплатными. В то же время цифровой евро не будет приносить процентного дохода.

Для граждан будут введены лимиты на хранение цифрового евро. Их размер будет определять Еврокомиссия на основе рекомендаций Европейского центрального банка. Такое ограничение призвано предотвратить массовый отток средств из коммерческих банков в цифровую валюту центробанка.

Распространять цифровой евро смогут банки, эмитенты электронных денег, почтовые операторы и другие лицензированные поставщики платежных услуг. Большинство компаний будут обязаны принимать новый платежный инструмент.

Украина, кстати, также работает над собственной цифровой валютой – е-гривней. Однако, в отличие от ЕС, где законодательство уже перешло к стадии парламентского рассмотрения, Нацбанк пока не объявлял о решении относительно ее полноценного запуска. Так же, как и в случае с цифровым евро, речь идет о дополнительной форме национальной валюты, а не об отказе от наличных.

Как сообщал OBOZ.UA, переводы в ЕС из Украины могут подешеветь почти до нуля. Это станет возможным благодаря присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

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