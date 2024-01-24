В ЕС готовят запреты для украинских продуктов: что известно о возможном эмбарго

Еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за сельское хозяйство, предлагает Еврокомиссии вводить локальные запреты на украинскую агропродукцию в ряде стран. Речь в первую очередь идет о запрете украинских яиц, мяса птицы и сахара.

Видео дня

Об этом Войцеховский заявил в Брюсселе после заседания Совета сельского хозяйства, передает i.pl. "Я не хотел бы повторения драматической ситуации, с которой мы столкнулись в прошлом году (2023-м. – Ред.), когда экспорт (из Украины. – Ред.) фактически достиг масштабов, которые дестабилизировали европейский рынок, особенно приграничный рынок в Польше и соседних странах", – сказал Войцеховский.

Он добавил, что "чрезмерный импорт" из Украины влияет не только на приграничные рынки, но и на весь Европейский Союз. Еврокомиссар считает, что такая ситуация затрудняет реализацию мяса птицы и другой продукции на европейском рынке. Поэтому Войцеховский предлагает установить различные критерии для введения ограничений на импорт из Украины.

При этом еврокомиссар заявил, что полное открытие рынка ЕС для украинских товаров якобы играет на руку России. По мнению Войцеховского, это помогает России закрепиться на рынках Азии и Африки, которые всегда были важными и для Украины.

"Россия достигает двух своих имперских целей. Это выталкивает Украину с глобальных рынков и в то же время дестабилизирует рынок в Европе, сеет смуту и вызывает беспокойство", – считает Войцеховский. По его мнению, ЕС "не может допустить", чтобы Россия навсегда заняла место Украины на азиатском или африканском рынках.

Стоит учитывать, что Польша запрещает импорт украинской агропродукции еще с весны 2023 года. Решение Еврокомиссии в сентябре того же года отменить ограничения на ввоз украинских продуктов не повлияло на позицию поляков и ряда других соседей Украины, хоть это идет вразрез с торговыми правилами Евросоюза. Односторонние ограничения на украинский импорт ввели также Словакия и Венгрия.

А вот введения ограничений на общеевропейском уровне для украинской агропродукции требуют сразу пять стран – Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Они уже направили Еврокомиссии общее письмо с требованием обложить украинское зерно пошлинами.

И, как заявлял еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, ЕС все же может ввести ограничения на ввоз агропродукции из Украины в соседние страны. Если это произойдет, украинский экспорт, который уже и так пострадал из-за блокировок границ, окажется под серьезным ударом, считают аналитики.

"Украине не хватает возможности эффективно вести переговоры на секторальном уровне. Необходимо более активное лоббирование. Создание общественных организаций украинских предпринимателей могло бы помочь предотвратить подобные обострения в будущем", – прокомментировала старшая экономистка ЦЭС Яна Охрименко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в новом правительстве Польши заговорили о закрытии польского агрорынка для Украины на 20 лет после вступления нашей страны в ЕС. Причиной стала конкуренция: польские фермеры считают, что украинские поставки якобы угрожают местному бизнесу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!