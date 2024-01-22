В ЕС готовят удар по украинскому экспорту: что известно о планах и какими будут последствия

Европейский Союз (ЕС) все же может пойти навстречу Польше и ввести ограничения на ввоз агропродукции из Украины в соседние страны. Скорее всего, речь идет о самой Польше, а также Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. Если это произойдет, украинский экспорт, который уже и так пострадал из-за блокировок границ, окажется под серьезным ударом.

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Европейская комиссия (ЕК) примет решение касательно вероятного эмбарго уже на этой неделе (до 28 января), сообщает Financial Times (FT). Информацию издания подтвердил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

"ЕК намерена предложить дополнительные гарантии странам, граничащим с Украиной, когда она продлит беспошлинный и неквотируемый доступ (Украины на рынки ЕС. – Ред.) с июня (2024. – Ред.)... Предложение должно поступить на этой неделе и, вероятно, будет включать в себя "меры предосторожности для конкретных стран", позволяющие Брюсселю блокировать импорт в случае переполнения рынка конкретной страны", – говорится в материале.

Как отмечают аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС), такое решение значительно ухудшит общий объем экспорта из Украины. Он так остается почти вдвое ниже показателей 2021 года: $36 млрд в 2023 году против $68,2 млрд в 2021 году.

Только в ноябре-2023 в результате блокирования польской границы украинский бюджет недополучил $9,8 млрд грн. А от ЕС ограничений на украинский экспорт требуют и другие страны – Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия.

"Украине не хватает возможности эффективно вести переговоры на секторальном уровне. Необходимо более активное лоббирование. Создание общественных организаций украинских предпринимателей могло бы помочь предотвратить подобные обострения в будущем", – прокомментировала старшая экономистка ЦЭС Яна Охрименко.

Поддержать украинский экспорт в условиях европейских ограничений могут морские перевозки, которые до полномасштабного вторжения РФ в Украину были самым популярным видом логистики. По мнению экспертов из ЦЭС, ситуация тут далеко не безнадежна.

"В декабре Украинский морской коридор перегнал по объему экспорта зерновой коридор, действовавший ранее (тот, что был реализован вместе с РФ. – Ред.). Также частично удалось возобновить экспорт черных металлов. В настоящее время металлургические комбинаты работают примерно на 70% своих мощностей", – отмечают специалисты.

Напомним, Польша запрещает импорт украинской агропродукции с весны 2023 года. Решение Еврокомиссии в сентябре того же года отменить ограничения на ввоз украинских продуктов не повлияло на позицию поляков и ряда других соседей Украины, хоть это идет вразрез с торговыми правилами Евросоюза.

Односторонние ограничения на украинский импорт ввели Польша, Словакия и Венгрия. Этим вопросом параллельно с ЕК занимается Всемирная торговая организация (ВТО), с жалобой к которой уже обратилась украинская сторона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в ЕК за сельское хозяйство, пригрозил сорвать продление торговых преференций ЕС для Украины. Среди прочего, еврокомиссар требовал запретить импорт украинского зерна, а также ввести квоты на сахар и мясо птицы.

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