Создание Украинского фонда остается приоритетом для Еврокомиссии, – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приоритетом для ЕК остается создание Украинского фонда в составе всех 27 стран-членов Евросоюза. Однако параллельно с этим готовятся и альтернативные решения, которые должны позволить продолжить финансовую поддержку Украины со стороны ЕС.

Видео дня

Соответствующее заявление политик сделала в пятницу, 5 января, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо, передает "Укринформ". Она подчеркнула, что следует быть готовыми к другим вариантам, если не удастся достичь консенсуса среди стран ЕС относительно продления финансовой помощи Украине.

"Действительно, соглашение среди всех 27 стран является первым приоритетом. Но, безусловно, мы должны быть готовы к другим вариантам. Операционные решения для этого мы готовим прямо сейчас", – сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что важно то, что перед Рождеством был оплачен последний транш из пакета макрофинансовой помощи в 18 миллиардов евро для Украины. По словам президента ЕК, эти деньги помогут нашему государству профинансировать его потребности в начале этого года.

"Это дает нам небольшой резерв времени, но, безусловно, мы должны работать так напряженно и так быстро, как это возможно, чтобы добиться результата", – добавила политик.

Премьер-министр Бельгии, которая председательствует в ЕС, сказал, что Брюссель уже не впервые сталкивается с ситуацией неопределенности, но всегда демонстрировал способность достигать конструктивных решений.

"Поэтому я не вижу причины, почему, кроме "брюссельских сомнений", мы не можем сформировать также "брюссельскую решительность", и достичь соглашения среди 27 стран", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2024 года Бельгия приняла председательство в Совете Европейского Союза. Эта страна будет председательствовать в Совете ЕС до июня, после чего это право перейдет к Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!