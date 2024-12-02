В декабре Украина получит от ЕС дополнительные 4,2 млрд евро: на что потратят средства

Европейский Союз в декабре 2024 года предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки бюджета в условиях российского полномасштабного вторжения. Кроме того, с января 2025 года Киев будет ежемесячно получать от ЕС по 1,5 млрд евро.

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Такое объявление президент Европейского совета Антониу Кошта сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 1 декабря. По его словам, эти средства поступают с доходов от замороженных российских активов.

По его словам, Украина сможет использовать их для военных нужд.

"Уже в этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро для того, чтобы поддержать украинский бюджет. Вдобавок к этому, начиная со следующего месяца, мы будем предоставлять еще круглогодично каждый месяц 1,5 миллиарда евро помощи", – сказал Кошта.

Также он подчеркнул, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против "путинского режима" и продолжит оказывать давление на российскую экономику, чтобы ослабить способность страны вести войну против украинского народа.

Ранее сообщалось, что Европейский Совет принял решение о выделении Украине 4,1 млрд макрофинансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility. В Министерстве экономики отмечали, что эта сумма должна поступить в государственный бюджет до конца 2024 года.

Средства внутри Ukraine Facility выделяются после выполнения определенных индикаторов. В Еврокомиссии положительно оценили исполнение девяти индикаторов за третий квартал года.

Кроме того, глава украинского правительства Денис Шмигаль ранее объявил, что Евросоюз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро в рамках пакета G7. Средства снабжаются доходами от замороженных российских активов.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом подал в Конгресс заявление об отмене половины долга Украины на экономическую помощь. Речь идет о "списании" примерно 4,65 миллиарда долларов.

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