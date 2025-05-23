В Белом доме зреет раскол из-за санкций против РФ: СМИ назвали министра, который выступает против Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио стал одним из самых главных сторонников введения жестких санкций против России за уклонение от мирных переговоров с Украиной. Но президент страны Дональд Трамп выступает против дальнейшего давления на кремлевский режим.

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Об этом сообщает New Lines Magazine, ссылаясь на собственные источники. Как утверждается, Рубио верит, что Сенату США хватит голосов преодолеть вето президента и принять двухпартийный законопроект о новых санкциях, соавтором которого является сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Обратите внимание, как Рубио почти каждый день поднимает тему санкций. Он хочет, чтобы Конгресс принял законопроект Грэма, потому что у него есть преодолевающее вето большинство в Сенате – и это сорвёт любые попытки перезагрузки отношений с Москвой", – заявил источник, близкий к госсекретарю.

Издание пишет, что Трамп в свою очередь не спешит вводить новые санкции против РФ. При этом он признал, что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается заканчивать войну, потому что считает, что побеждает.

Ранее глава республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что сенаторы готовы принять законопроект об усилении санкций против России, если она не сделает "серьезное предложение о немедленном прекращении огня" в Украине – его готовы поддержать 81 из 100 членов верхней палаты Конгресса. Некоторые сенаторы допускают, что рассмотрение документа может состояться на следующей неделе. Кроме непосредственных ограничений в отношении РФ, он может включать и 500% вторичные тарифы для стран, покупающих российскую нефть.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Линдси Грэм и второй соавтор законопроекта, демократ Ричард Блюменталь, дали России несколько дней, чтобы предоставить реальные планы для урегулирования в Украине. Если Кремль не определит перечень выполнимых условий для прекращения огня и не подаст четкий сигнал о готовности к настоящим мирным переговорам, Соединенные Штаты будут готовы к решительным экономическим действиям.

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