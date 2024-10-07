В банках принимают доллары по новому курсу: сколько стоит валюта

За выходные в украинских банках практически не изменился курс наличного доллара. В полдень понедельника 7 октября там определили его в средние 41,05/41,5 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке и на 3 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 4 октября.

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В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,45-41,05 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 40,95 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Универсал Банк – 40,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,39-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,39 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

УкрСиббанк – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,44 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Практически не произошло изменений и в обменниках. В полдень 7 октября там выставили курс доллара на среднем уровне 41,01/41,53 грн (покупка/продажа), что:

на 2 коп. дешевле в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

Что будет с курсом в ближайшие дни

В то же время, по ожиданиям банковского сектора, в течение текущей недели (7-13 октября) в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такой же ситуация прогнозируется и в банках. Ожидается, что курс доллара в них находиться в пределах 41,2-41,9 грн.

"Во вторую декаду октября общая ситуация (в недельном измерении) будет оставаться малоподвижной. Несмотря на ежедневные курсовые мелкие изменения, общие изменения будут происходить в пределах коридоров допустимых валютных колебаний", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем, там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем – напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

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