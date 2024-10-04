Украинские обменники готовятся существенно переписывать курс доллара: чего ожидать с понедельника

В украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (7-13 октября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. В то же время, вечером 4 октября обменные пункты покупают доллары в среднем по 41,01 грн, а продают по 41,55 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такой же ситуация прогнозируется и в банках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн;

вечером 4 октября они определили стоимость валюты в средние 41/41,53 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,3-0,5 грн в банках. И до 0,5 грн в обменных пунктах.

Разница между курсами купли и продаж будет находиться в пределах до 0,5-0,6 грн в банках. А также до 0,6-1 грн в обменниках.

Курсовые отклонения же ожидаются в пределах 2% в неделю.

"Во вторую декаду октября общая ситуация (в недельном измерении) будет оставаться малоподвижной. Несмотря на ежедневные курсовые мелкие изменения, общие изменения будут происходить в пределах коридоров допустимых валютных колебаний", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: официальный прогноз курса доллара "не предвещает чего-то малоожидаемого". В частности, отмечается, на конец года курс не должен пересечь отметку 42,1 грн/доллар.

"Собственно, это уже 2-3 месяца является определенным ориентиром для рынка. Однако, как это наблюдалось с января, любые изменения не происходят слишком внезапно: возможно медленное "продвижение", но с обязательными периодами незначительной "курсовой ремиссии" (иногда курсовые показатели могут незначительно снижаться)", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же финансового эксперта Алексея Козырева, чтобы максимально защитить свои сбережения и даже заработать на них, украинцам стоит диверсифицировать их, вложив в разные активы. В частности, в гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты. А также иностранную валюту – доллары, евро и пр.

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