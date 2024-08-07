В банках отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 7 августа они определили его курс на среднем уровне 40,9/41,35 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в покупке и на 15 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,65-41 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,65 грн;

Укрэксимбанк – 40,7 грн;

Райффайзен Банк – 40,8 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Сенс Банк – 40,9 грн;

OTP Bank – 40,8 грн.

Продают же они ее по 41,21-41,4 грн. Так:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Укрэксимбанк – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,21 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

OTP Bank – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники же выставили курс на среднем уровне 40,81/41,34 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 9 коп. дороже в продаже.

Нацбанк же обновил официальный курс до 41,04 грн. Что сразу на 16 коп. ниже курса 6 августа.

Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов

В то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работе морского коридора и довоенные объемы перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев сообщил, что в течение текущей рабочей недели (по 9 августа) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах от 40,8 до 41,75 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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