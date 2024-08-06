В обменниках произошли изменения: по какому курсу можно купить доллары

Украинские обменники снизили курс доллара. В полдень 6 августа они определили стоимость валюты в средние 40,84/41,25 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. ниже в покупке и на 9 коп. в продаже, чем вечером предыдущего дня.

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А вот в банках курс наличной валюты практически не изменился. В полдень 6 августа они выставили его на среднем уровне 41/41,5 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в продаже, чем вечером предыдущего дня;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,7-41,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,7 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

УкрСиббанк – 40,9 грн;

Универсал Банк – 40,4 грн;

OTP Bank – 40,95 грн.

Продают же они ее по 41,29-41,6 грн. Так:

ПриватБанк – 41,3 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,29 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Смысл Банк – 41,4 грн;

УкрСиббанк – 41,5 грн;

Универсал Банк – 41,5 грн;

OTP Bank – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Нацбанк же обновил официальный курс до 41,2 грн. Что на 3 коп. ниже курса 5 августа.

Что будет с долларом на этой неделе

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев сообщил, что в течение текущей рабочей недели (по 9 августа) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах от 40,8 до 41,75 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

В обменниках же ожидается рост стоимости валюты как в покупке так и в продаже. Так, по прогнозам, до 9 августа курс в них будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн.

При этом подчеркивается: большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять достаточно умеренную разницу между курсами продаж и покупки – в пределах от 20 до 25 копеек.

"После быстрой девальвации гривни во второй половине июля (на межбанке цена доллара достигала 41,65 грн, на наличном рынке – 41,9 грн) потенциал роста котировок снизился. В основном, сдержать дальнейшую девальвацию гривни помогли активные распродажи валюты Нацбанком", – рассказал о ситуации на рынке аналитик.

Он объяснил: за июль регулятор продал на межбанке чистыми 3,316 млрд долларов, "что является максимальным значением с начала года". Это, по его словам:

частично снизило объемы свободных гривневых ресурсов как у клиентов-импортеров, так и у самих банков;

снизило давление спроса на валюту на торгах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на фоне крайне важного для украинской экономики достижения принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга в ближайшее время в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. По ожиданиям банковского сектора, тот будет совпадать с прогнозами, заложенными в госбюджет. Согласно им, на конец года курс может достичь 42,1 грн/доллар. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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