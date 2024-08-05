В банках готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Так, по прогнозам, в течение текущей рабочей недели (по 9 августа) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,75 грн. Вечером же 5 августа банки выставили курс на среднем уровне 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил, что в обменниках ожидается рост стоимости валюты как в покупке так и в продаже.

Так, по прогнозам, до 9 августа курс в них будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн. Вечером же 5 августа там:

покупают валюту в среднем по 40,91 грн;

продают – по 41,34 грн.

При этом подчеркивается: большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять достаточно умеренную разницу между курсами продаж и покупки – в пределах от 20 до 25 копеек.

"После быстрой девальвации гривни во второй половине июля (на межбанке цена доллара достигала 41,65 грн, на наличном рынке – 41,9 грн) потенциал роста котировок снизился. В основном, сдержать дальнейшую девальвацию гривни помогли активные распродажи валюты Нацбанком", – рассказал о ситуации на рынке аналитик.

Он объяснил: за июль регулятор продал на межбанке чистыми 3,316 млрд долларов, "что является максимальным значением с начала года". Это, по его словам:

частично снизило объемы свободных гривневых ресурсов как у клиентов-импортеров, так и у самих банков;

снизило давление спроса на валюту на торгах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на фоне крайне важного для украинской экономики достижения принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга в ближайшее время в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. По ожиданиям банковского сектора, тот будет совпадать с прогнозами, заложенными в госбюджет. Согласно им, на конец года курс может достичь 42,1 грн/доллар. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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