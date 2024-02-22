В украинских банках отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень 22 февраля они выставили его курс на среднем уровне 38,4/38,85 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и на 5 коп. – в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37,9-38,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,2 грн;

Ощадбанк – 38,4 грн;

Укрэксимбанк – 38,35 грн;

Райффайзен Банк – 38,3 грн;

Укргазбанк – 38,6 грн;

ПУМБ – 38,45 грн;

Сенс Банк – 38,4 грн;

Укрсиббанк – 38,4 грн;

Универсал Банк – 37,9 грн;

OTP Bank – 38,2 грн.

Продают же они ее по 38,76-39 грн. Так:

ПриватБанк – 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,9 грн;

Укрэксимбанк – 38,95 грн;

Райффайзен Банк – 38,79 грн;

Укргазбанк – 38,9 грн;

ПУМБ – 38,95 грн;

Сенс Банк – 38,76 грн;

Укрсиббанк – 38,9 грн;

Универсал Банк – 39 грн;

OTP Bank – 38,8 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Какой курс в обменниках

А вот в обменниках доллар подешевел. Так, в полдень 22 февраля они выставили его курс на среднем уровне 38,62/38,75 грн (покупка/продажа). Что на 3 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

Нацбанк снова установил рекордный курс

В то же время, Национальный банк в очередной раз обновил рекорд официального курса доллара. На 22 февраля он выставил его на уровне 38,62 грн, что на 14 коп. выше прошлого.

Таким образом, регулятор повысил официальный курс до исторического 3-й раз за последние 3 дня. Так:

20 февраля он составил 38,28 грн;

21-го – 38,48 грн.

Тем не менее, волноваться из-за этого не стоит. Ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Примечательно, что это повышение не спровоцировало резкого изменения стоимости наличного доллара в банках и обменниках – в отдичие от предыдущих. Что, вероятно, свидетельствует об адаптации рынка к новым условиям. Так:

21 февраля рост наличного курса составил (на утро) 15-20 коп. в банках и 3-6 коп. в обменниках;

20 февраля (в полдень) – на 20-25 коп. в банках и 34-40 коп. в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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