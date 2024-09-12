В украинских банках отказались удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 12 сентября они определили его стоимость на среднем уровне 41,1/41,5 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке, и на 9 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,5-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

УкрСиббанк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Универсал Банк – 40,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,4-41,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Универсал Банк – 41,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники же покупают доллар в среднем по 41,4 грн. А продают по 41,46 грн.

Что будет с курсом в ближайшие дни

В то же время, в банковском секторе до конца текущей недели (15 сентября) ожидают существенного изменения курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн.

"Общая ситуация будет очень напоминать то, что происходило на прошлой неделе. Новые несколько сдвинутые коридоры допустимых валютных колебаний не изменятся", – рассказал OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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