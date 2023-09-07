В банках и обменниках переписали курс доллара: какие изменения произошли за сутки

Утром 7 сентября украинские банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне 37,3/38 грн (покупка/продажа). В продаже это на 5 коп. дороже, чем днем ранее. В покупке стоимость валюты осталась на прежнем уровне.

Видео дня

А вот на черном рынке произошли более серьезные изменения. Здесь курс доллара выставили на уровне 37,8/38 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 15 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс выставили банки

Среди крупных банков дороже всего покупает доллар Сенс Банк – по 37,55 грн. Дешевле всего – OTP Bank, 36,75 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38,4 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 37,8 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Что будет дальше

В то же время на текущей неделе (4-10 сентября) участники валютного рынка Украины будут заняты подготовкой к ожидаемому возвращению плавающего курса. А потому резких изменений стоимости наличного доллара ожидать не следует: стоимость валюты будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн.

Ежедневные колебания же не будут превышать 30-50 коп. Причем как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления.

"Рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", – рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!