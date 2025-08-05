В банках готовятся заметно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать
В украинских банках ожидается рост курса наличного доллара – при чем как в покупке, так и продаже. В частности, в самом банковском секторе ожидают, что на текущей неделе (10 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время, вечером учреждения покупали валюту в среднем по 41,4 грн, а продавали по 41,95 грн.
В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, текущие изменения на валютном рынке будут минимальными. При этом:
- Разница между курсами купли-продажи мизерной.
- Курсы межбанка и наличного рынка – почти тождественными.
"Также сохранится тренд разнонаправленных изменений. Курсовые показатели доллара могут периодически и расти, и снижаться, но такие изменения не будут представлять угрозу для устойчивости курсов и не будут провоцировать безумное поведение покупателей и продавцов валюты", – резюмировал Лесовой.
Следует ли скупать доллары
В то же время, в экспертной среде советуют украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений. При этом 50% этих средств, отмечается, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью – в частности:
- Депозиты.
- Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
И лишь оставшуюся сумму, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, можно вложить в наличные. Причем, по его словам, следует собрать т. н. валютный портфель – то есть инвестировать средства в разные валюты. По мнению эксперта, оптимальной пропорцией станет:
- до 50% вложить в доллар;
- до 40% – в евро;
- до 10% – в швейцарский франк.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, в настоящее время квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву", однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.
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