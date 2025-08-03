В Киеве заметно переписали стоимость квартир: какие теперь цены

В Киеве заметно подорожали квартиры на вторичном рынке. За последний год стоимость квадратных метров здесь выросла на 6,73%, или более чем на 4 000 грн – со средних 59 582 до 63 592 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

За полгода стоимость "столичных квадратов" увеличилась на 3,71% – или более чем на 2 200 грн.

За месяц – на 1,01%, или 633 грн.

Впрочем, в начале мая годовой рост составлял 15,99%, 6-месячный – 16,82%, а месячный – 5,84%. Поэтому не исключено, что на рынке начал зарождаться тренд на удешевление.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

В целом, по данным аналитиков, чаще всего владельцы столичной недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 47 600 грн – 9,2% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен. Также часто можно встретить цены:

51 000 грн – 6,9%;

54 400 грн – 6,5%;

57 800 грн – 6%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" 23 800 грн. Однако таких всего 0,5%.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

В целом же по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от средних 46 801 до 90 780 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 43 979 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 2 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе. Здесь они составляют средние 46 801 грн за квадратный метр.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Подольский – 56 589 грн;

Святошинский – 57 320 грн;

Днепровский – 60 071 грн.

Дарницкий – 60 135 грн;

Голосеевский – 64 737 грн;

Соломенский – 64 983 грн;

Оболонский – 65 828 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – квадратный метр здесь стоит в среднем 90 780 грн. А также Шевченковском – 78 661 грн.

Стоит ли вкладывать деньги в квартиры

В то же время, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, в настоящее время квартриры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку:

Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву".

Однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

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