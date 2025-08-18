В банках готовятся заметно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается рост курса наличного доллара – при чем как в покупке, так и продаже. В частности, в самом банковском секторе ожидают, что на текущей неделе (18-24 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. В то же время, вечером учреждения покупали валюту в среднем по 41,12 грн, а продавали по 41,6 грн.

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, общая картина рынка не будет иметь каких-либо существенных отличий с начала месяца. По его словам, доллар "по-прежнему будет прижиматься к отметке 42 грн".

"В конце августа ситуация на валютном рынке вряд ли обрадует желающих к сенсациям. По-прежнему курс доллара будет стабильным", – говорится в сообщении.

Банкир объяснил: аграрные компании будут реализовывать излишек долларов "под жатву". Что автоматически снизит давление на спрос.

"Соответственно, НБУ может дать больше свободы свободному курсообразованию. Уменьшив объемы валютных интервенций", – рассказал Лесовой.

В целом же, резюмировал он, в ближайшее время значительное влияние на валютный рынок окажет постепенное стихание инфляционных процессов. Как напомнил банкир:

С июня инфляция не превышает 0,7% в месяц.

Также наблюдается медленное снижение показателей в годовом исчислении.

"То есть гривна останется стабильной. Что свидетельствует о низком давлении на валютный рынок", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

