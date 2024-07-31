В банках готовятся менять курс доллара: чего ожидать украинцам в начале августа

В начале августа в Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам банковского сектора, по 4 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Вечером же 31 июля банки выставили курс на среднем уровне 40,9/41,35 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,81/41,34 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю. А разница между курсами купли и продажи будет составлять:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"Уже совершенно очевидно, что период курсового всплеска, продолжавшийся 2 недели, истек. Ведь Нацбанк принял срочные и эффективные меры, чтобы унять курсовый галоп. И курсовой коридор допустимых колебаний доллара, хоть и в новых пределах, но будет достаточно стабильным", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: рынок неуклонно движется в сторону удорожания валюты. Однако:

это движение является прогнозируемым и экономически мотивированным;

благодаря эффективным действиям НБУ рынок останется в состоянии относительной прогнозируемости – "по крайней мере глобальные угрозы, как, например, дикий и стремительный рост курсов могут быть нивелированы".

"Мы на пороге новых "курсовых реалий". Которые не произойдут неожиданно – все будет происходить постепенно, а у рынка будет время привыкнуть к ним", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в финансовой группе ICU не исключают, что вскоре курс повысится до 42-43 грн/доллар. По прогнозам, это может произойти уже осенью.

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