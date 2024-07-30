Украинцам рассказали, когда может начать расти доллар: какой курс ожидать

Национальному банку удалось "обуздать" курс доллара и вернуть его почти до уровня 41 грн – после периода роста, во время которого он достиг исторической отметки в 41,49 грн (действовал 22 июля). В частности, на 31 июля официальный курс обновлен до уровня 41,03 грн (на 2 коп. ниже текущего). Впрочем, не исключено, что уже осенью курс повысится до 42-43 грн/доллар.

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Как объяснили в финансовой группе ICU, пока же "марш-бросок доллара по направлению 42 грн/доллар" был остановлен остановлен. Достичь же этого удалось после того, как "на прошлой неделе дефицит валюты снова уменьшился". Так, отмечается:

На межбанковском рынке чистая покупка валюты упала почти вдвое – до 231 млн долларов.

"Клиенты банков (юрлица) за четыре рабочих дня на прошлой неделе продали 840 млн долларов (на 14% больше аналогичного периода предыдущей недели), а купили чуть меньше 1,1 млрд долларов (на 6% меньше)", – рассказали аналитики.

В розничном сегменте валютного рынка чистая покупка валюты выросла на 6% до – 206 млн долларов.

Население приобрело и продало валюты за четыре дня недели на 7% больше.

Таким образом, отмечается, за четыре рабочих дня общий дефицит валюты составил 437 млн долларов, "что примерно на четверть меньше, чем за аналогичный период на прошлой неделе". А уменьшение дефицита позволило НБУ не только снизить объем интервенций на 17% до 785 млн долларов, но и укрепить гривню.

"По итогам недели официальный курс гривны усилился на 1% до 41,1 грн/доллар. А наличная стоимость доллара США в системно важных банках снизилась на 0.8% до 41-41,5 грн/доллар", – рассказали финансисты.

В свою очередь, НБУ, отметили они, активно проводил интервенции и постепенно укрепил гривню – "почти полностью компенсировав ее обесценивание в предыдущую неделю". Что свидетельствует об:

"определенном беспокойстве о скорости ослабления гривни";

уменьшении привлекательности гривневых активов.

"Так что вполне возможно, что НБУ попытается держать курс некоторое время около текущего уровня. Чтобы осенью продолжить ослабление до уровня 42-43 грн/доллар", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, на текущей же неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, по 4 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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