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Украинцам рассказали, когда может начать расти доллар: какой курс ожидать

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Когда может начать расти доллар

Национальному банку удалось "обуздать" курс доллара и вернуть его почти до уровня 41 грн – после периода роста, во время которого он достиг исторической отметки в 41,49 грн (действовал 22 июля). В частности, на 31 июля официальный курс обновлен до уровня 41,03 грн (на 2 коп. ниже текущего). Впрочем, не исключено, что уже осенью курс повысится до 42-43 грн/доллар.

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Как объяснили в финансовой группе ICU, пока же "марш-бросок доллара по направлению 42 грн/доллар" был остановлен остановлен. Достичь же этого удалось после того, как "на прошлой неделе дефицит валюты снова уменьшился". Так, отмечается:

  • На межбанковском рынке чистая покупка валюты упала почти вдвое – до 231 млн долларов.

"Клиенты банков (юрлица) за четыре рабочих дня на прошлой неделе продали 840 млн долларов (на 14% больше аналогичного периода предыдущей недели), а купили чуть меньше 1,1 млрд долларов (на 6% меньше)", – рассказали аналитики.

  • В розничном сегменте валютного рынка чистая покупка валюты выросла на 6% до – 206 млн долларов.
  • Население приобрело и продало валюты за четыре дня недели на 7% больше.
Официальный курс доллара на 31 июля

Таким образом, отмечается, за четыре рабочих дня общий дефицит валюты составил 437 млн долларов, "что примерно на четверть меньше, чем за аналогичный период на прошлой неделе". А уменьшение дефицита позволило НБУ не только снизить объем интервенций на 17% до 785 млн долларов, но и укрепить гривню.

"По итогам недели официальный курс гривны усилился на 1% до 41,1 грн/доллар. А наличная стоимость доллара США в системно важных банках снизилась на 0.8% до 41-41,5 грн/доллар", – рассказали финансисты.

В свою очередь, НБУ, отметили они, активно проводил интервенции и постепенно укрепил гривню – "почти полностью компенсировав ее обесценивание в предыдущую неделю". Что свидетельствует об:

  • "определенном беспокойстве о скорости ослабления гривни";
  • уменьшении привлекательности гривневых активов.

"Так что вполне возможно, что НБУ попытается держать курс некоторое время около текущего уровня. Чтобы осенью продолжить ослабление до уровня 42-43 грн/доллар", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, на текущей же неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, по 4 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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