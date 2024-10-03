В банках готовятся менять доллары по новому курсу: украинцам рассказали, чего ожидать через несколько дней

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (7-13 октября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. В то же время, вечером 3 октября банки покупают доллары в среднем по 41,15 грн, а продают по 41,55 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такой же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн;

вечером 3 октября они определили стоимость валюты в средние 41/41,51 грн (покупка/продажа).

"Во вторую декаду октября общая ситуация (в недельном измерении) будет оставаться малоподвижной. Несмотря на ежедневные курсовые мелкие изменения, общие изменения будут происходить в пределах коридоров допустимых валютных колебаний", – отметили там.

При этом подчеркивается: официальный прогноз курса доллара "не предвещает чего-то малоожидаемого". В частности, отмечается, на конец года курс не должен пересечь отметку 42,1 грн/доллар.

"Собственно, это уже 2-3 месяца является определенным ориентиром для рынка. Однако, как это наблюдалось с января, любые изменения не происходят слишком внезапно: возможно медленное "продвижение", но с обязательными периодами незначительной "курсовой ремиссии" (иногда курсовые показатели могут незначительно снижаться)", – объяснил начальник департамента казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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