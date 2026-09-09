В августе Украина активно торговала "светом": кому и сколько электроэнергии было продано

В августе Украина экспортировала около 381 тыс. МВт·ч электроэнергии против 184 тыс. МВт·ч импорта, то есть продажи за рубеж почти вдвое превысили закупки. Вместе с тем, с наступлением похолодания , снижением солнечной генерации и возможным усилением российских атак ситуация может быстро измениться, и осенью потребность Украины в импортной электроэнергии, вероятно, будет расти.

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Об этом сообщает DiXi Group. При этом импорт составил около 184 тыс. МВт·ч и вырос примерно на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, чистый экспорт составил около 197 тыс. МВт·ч.

Украина начала продавать больше электроэнергии, чем покупать

Ситуация в начале августа выглядела совсем иначе. Из-за жаркой погоды украинцы активно использовали кондиционеры, что поддерживало высокий спрос на электроэнергию.

В первые десять дней месяца Украина импортировала около 46% всего августовского объема электроэнергии. Пиковым днем стало 8 августа, когда импорт достиг примерно 14,9 тыс. МВт·ч.

Однако после 11 августа ситуация изменилась. Температура стала более умеренной, а бытовые солнечные электростанции обеспечили дополнительную генерацию. Из-за этого потребность в закупке электроэнергии за рубежом снизилась, тогда как возможности для её продажи, напротив, выросли. В результате во второй половине месяца экспорт почти ежедневно превышал импорт.

Одним из факторов, позволивших увеличить экспорт, стал рост доступной генерации. В частности , после планового ремонта к работе вернулся энергоблок атомной электростанции, что увеличило объем электроэнергии, доступной для украинской энергосистемы.

В то же время на потребление повлияла ситуация в промышленности. Из-за российских атак нагрузка на части крупных предприятий горно-металлургического сектора сократилась. Кроме того, удары по складской инфраструктуре, портам и другим гражданским объектам привели к снижению активности отдельных предприятий и, соответственно, их спроса на электроэнергию.

Куда Украина продавала электроэнергию

Крупнейшим покупателем украинской электроэнергии в августе стала Венгрия. На эту страну пришлось около 45,4% всего украинского экспорта — примерно 173 тыс. МВт·ч.

Второе место заняла Молдова, куда Украина поставила около 112,1 тыс. МВт·ч, или 29,4% общего экспорта. Еще примерно 71,4 тыс. МВт·ч было экспортировано в Румынию, что составило 18,8% всех поставок.

Меньшие объемы пришлись на Словакию – около 21,4 тыс. МВт·ч, или 5,6%, и Польшу – около 3 тыс. МВт·ч, или 0,8%. Таким образом, основной украинский экспорт электроэнергии пришелся на страны ЕС и Молдову, которые имеют соответствующие межгосударственные перетоки с украинской энергосистемой.

Причем по сравнению с июлем поставки выросли по всем основным направлениям. По отдельным маршрутам прирост составил от 55% до 85%.

Несмотря на масштабный рост экспорта, Украина не прекратила закупки электроэнергии за рубежом. В августе импорт составил около 184 тыс. МВт·ч. Больше всего электроэнергии Украина закупила у Венгрии — 74,6 тыс. МВт·ч.

Еще около 41,4 тыс. МВт·ч поступило из Румынии, 40,6 тыс. МВт·ч — из Словакии и 26,9 тыс. МВт·ч — из Польши. Поставки из Молдовы были минимальными – около 0,4 тыс. МВт·ч.

Солнечные электростанции помогли пережить жаркий август

Важную роль в августовском балансе сыграла солнечная генерация. В жаркие дни спрос на электроэнергию традиционно растет из-за работы кондиционеров и других систем охлаждения. Однако именно в этот период солнечные электростанции производят значительные объемы электроэнергии.

Высокая генерация бытовых СЭС во второй половине августа помогла снизить потребность в импорте. То есть часть дополнительной нагрузки, создаваемой жарой, удалось компенсировать за счет собственной солнечной генерации. Рассчитывать на повторение августовского результата осенью и зимой было бы преждевременно.

Главная причина – сезонность потребления. С наступлением холодов украинцы начинают потреблять больше электроэнергии на отопление, освещение и работу бытовой техники. В то же время выработка солнечной энергии осенью и зимой сокращается.

То есть два фактора, которые способствовали образованию профицита в августе, будут постепенно ослабевать. К тому же сохраняется риск новых российских атак на энергетическую инфраструктуру. Если удары будут повреждать объекты генерации, передачи или распределения электроэнергии, Украине снова может потребоваться значительно больше импорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине к отопительному сезону уже подготовили более 114 тысяч жилых домов, но почти каждый пятый — еще не готов к зиме, общий показатель составляет 79,2%. Параллельно подготовлены 14 194 котельные, более 13,3 тысячи км теплосетей, 20,6 тысячи объектов социальной сферы и тысячи объектов водоснабжения.

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