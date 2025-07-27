Инвестиции в экономику США составят $600 млрд: Трамп объявил о 'крупнейшей' торговой сделке с ЕС. Видео

В воскресенье, 27 июля, президент США Дональд Трамп объявил о "крупнейшем" торговом соглашении с Европейским Союзом. В результате этих договоренностей, по его словам, инвестиции в экономику страны составят $600 млрд.

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Такое заявление американский лидер сделал в Шотландии после встречи с главой Еврокомиссии Урсулою фон дер Ляен. Они также договорились о том, что торговые пошлины для ЕС составят 15%, а не 30%, как анонсировал Белый дом ранее.

"Мы приняли решение и установили пошлину на уровне 15% за несколько дней до дедлайна 1 августа, после которого пошлины должны были вырасти до 30%", – сообщил президент США.

Согласно договору, Евросоюз также согласился купить у США энергоносителей на 750 миллиардов долларов и инвестировать 600 миллиардов долларов в военную технику и открытие рынков.

Кроме того, Евросоюз вводит для США зеркальные 15% пошлины.

Что предшествовало

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с ЕС. Теперь он требует введения тарифов от 15 до 20% в любом случае. Об этом сообщали три источника издания Financial Times. Отмечалось, что жесткая позиция президента США имеет целью проверить болевой порог ЕС после недель переговоров по рамочному соглашению.

В знак растущего пессимизма в Европе относительно формы соглашения, канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу предупредил, что Вашингтон остается скептически настроенным относительно предложений по снижению секторальных тарифов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут поставлять странам НАТО технику, которую те якобы смогут передавать Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что партнеры будут делать с этим военным оборудованием "то, что хотят".

Как писал OBOZ.UA, в недавнем интервью госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп разочарован тем, что его контакты с Россией "ни к чему не приводят". Президент хочет увидеть конкретные шаги для завершения российско-украинской войны.

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