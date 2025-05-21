Уровень теневой экономики в Украине "зашкаливает": какова ситуация в других странах

В Украине уровень теневой экономики составляет 19,3% ВВП – это существенное снижение по сравнению с 30% до начала полномасштабной войны. Несмотря на положительную динамику, показатель все еще превышает уровень развитых стран, где теневая деятельность ограничивается 5-6% ВВП.

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Такую информацию удалось сформировать на основе данных отчета Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025, который визуализировала компания Visual Capitalist. Хотя цифра в 19,3% и выглядит умеренной, в странах с высоким уровнем доходов, таких как Германия, Канада или США, теневой сектор не превышает 5-6% ВВП.

Лучшая ситуация с прозрачностью экономики фиксируется именно в этих развитых государствах, где высокий уровень налоговой дисциплины, цифровизации и контроля за оборотом наличных денег. Под теневой экономикой подразумеваются любые экономические операции, происходящие вне официального учета. Это может быть:

выплата зарплат "в конвертах";

наличные расчеты без фискализации;

торговля без регистрации предприятия;

нелегальный оборот товаров и услуг;

контрабанда, нелегальное производство или деятельность без лицензии.

Особенно часто такая экономическая активность фиксируется в сферах, которые трудно контролировать – строительство, логистика, мелкая розничная торговля, транспорт и сельское хозяйство. Самые высокие показатели теневой экономики в странах Африки и Южной Азии. Лидером стала Сьерра-Леоне, где теневая экономика достигает 64,5% ВВП.

В Нигере и Непале ситуация также критическая – более 50% ВВП генерируются за пределами официальной экономики. Зато страны ЕС, такие как Польша, Франция, Нидерланды, имеют лучшие показатели – в пределах 7-10%.

Для Украины, которая только недавно смогла стабилизировать макроэкономическую ситуацию на фоне войны, уменьшение доли теневой экономики – важный позитивный сигнал. Ситуация в Беларуси и РФ очень похожа на украинскую.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России зафиксировали резкое замедление роста экономики в начале 2025 года – ВВП вырос всего на 1,4% против 4,5% в предыдущем квартале. Эксперты предупреждают, что страна на грани рецессии из-за войны, санкций и уменьшения нефтегазовых доходов.

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