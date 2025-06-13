Унижать Россию не хотят: раскрыта истинная цель "сокрушительных санкций" США против РФ

Предложенный американскими сенаторами законопроект о новых жестких санкциях против России, предусматривающих введение 500% пошлин против стран, которые покупают нефть и газ у страны-агрессора, направлен конкретно против союзничества Китая и РФ. Разорвав энергетические связи этих стран, США рассчитывают лишить Кремль ресурса для агрессии против Украины.

Видео дня

Об этом в своей авторской колонке заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который вместе с коллегой-демократом является авторами инициативы. По словам Грэма, поддержка документа в Сенате постоянно растет.

"Цель этого законопроекта – разорвать цикл, в котором коммунистическая диктатура Китая покупает нефть по цене ниже рыночной у путинской России, что дает его военной машине возможность убивать мирных украинских граждан. Этот законопроект положит конец этому циклу", – пишет Грэм.

Он подчеркнул, что его цель – не унизить РФ, а "убедиться, что Китай увидит результат этого конфликта и почувствует, что его усилия по силовому захвату Тайваня не соответствуют лучшим интересам КНР". Кроме того, Грэм хочет дать Ирану и другим агрессивным режимам понять, что "цена за нарушение мирового порядка, захват земель других стран и попытки доминировать над своими соседями того не стоит".

Также Грэм отметил, что принятый законопроект предоставит президенту США Дональду Трампу больше рычагов влияния для быстрого прекращения войны. В законопроект, по словам, Грэма, уже внесли некоторые важные изменения:

если страна не ведет бизнес с Россией, санкции и тарифы не применяются;

если страна ведет бизнес с Россией, но при этом помогает Украине в военном и экономическом плане, ей предоставляется 270 дней, чтобы разорвать эти связи;

если страна покупает дешевую нефть, газ и другие товары у РФ и не помогает Украине, – "она в беде".

Как уже сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио является одним из главных сторонников введения жестких санкций против России за уклонение от мирных переговоров с Украиной. Но президент страны Дональд Трамп выступает против дальнейшего давления на кремлевский режим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!