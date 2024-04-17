"Укрэнерго" призывает бизнес к революции в генерации энергии: подробности

"Укрэнерго" активно приглашает украинский бизнес к совместному развитию электрогенерирующих объектов. Компания уже работает над созданием благоприятных условий для инвесторов на рынке электроэнергии, решая проблему долгов на балансирующем рынке и создавая возможности для заключения долгосрочных контрактов на предоставление вспомогательных услуг.

Как сообщает "Укрэнерго", собственное производство тока на частных предприятиях поможет создать дифференцированную систему генерации в Украине. В таком случае энергосистема будет меньше страдать от российских обстрелов.

"Укрэнерго, как оператор энергосистемы, заинтересовано в создании промышленными потребителями собственной генерайии и готово содействовать им в этом ", - говорится в сообщении. В Компании заявляют, что активно работают над созданием благоприятных условий для инвесторов на рынке электроэнергии. Основными направлениями этой работы являются:

решение проблемы накопления долгов на балансирующем рынке;

на балансирующем рынке; создание возможностей для заключения долгосрочных контрактов на оказание вспомогательных услуг, что обеспечит рост заинтересованности финансовых учреждений в инвестициях в энергетические проекты.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий при встрече с представителями Федерации работодателей Украины заявил: "Мы уверены, что развитие собственной генерации является важным шагом для обеспечения устойчивости энергоснабжения страны, особенно в условиях военно-политической нестабильности".

Он также подчеркнул, что разрушительная деятельность Российской Федерации в отношении энергетической инфраструктуры Украины в очередной раз подорвала ее надежность. "Этот ущерб заставляют нас обратиться к промышленным производителям с предложением рассмотреть возможности развития собственной энергогенерации и систем хранения электроэнергии", – добавил Кудрицкий.

Он также убежден, что эффективное развитие собственной генерации электроэнергии станет стратегически важным фактором для обеспечения надежности энергоснабжения в Украине в условиях вмешательства со стороны внешних угроз и внутренних вызовов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ситуация в энергетике остается сложной. "Укрэнерго" призывает всех сократить потребление электроэнергии в период с 19:00 до 22:00. Из-за непогоды в ряде населенных пунктов нет света.

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