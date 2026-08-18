Украину готовят к введению евро в качестве платежного средства: в правительстве назвали ключевую дату

В Украине планируется внедрить европейские финансовые правила. Кабинет министров намерен подать заявку на присоединение страны к Единой зоне платежей в евро ( SEPA) до конца 2027 года.

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Об этом говорится в проекте программы деятельности правительства Сергея Корецкого на 2026–2027 годы, который премьер представил парламенту 17 августа. Основная ответственность за выполнение этого пункта плана возложена на Министерство финансов.

Требования ЕС и задачи для Министерства финансов

Присоединение к зоне платежей в евро является частью обеспечения внедрения эффективной финансовой политики правительства Корецкого. Подаче официальной заявки будет предшествовать выполнение ряда жестких законодательных и регуляторных требований Европейского Союза.

Это означает, что Минфин должен привести украинское законодательство в полное соответствие с директивами ЕС и международными стандартами Международной группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Основной акцент делается на усилении мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма.

Базовый пакет законодательных изменений, необходимый для синхронизации украинских финансовых норм с европейскими, уже разработан и передан в Верховную Раду. Принятие этих законопроектов народными депутатами станет решающим шагом, который позволит Украине своевременно выполнить условия ЕС и подать заявку на вступление в SEPA в 2027 году.

Что даст Украине присоединение к SEPA

Единая зона платежей в евро (Single Euro Payments Area) позволяет осуществлять безналичные расчеты в евро между странами-участницами по единым прозрачным правилам, стандартам и без дополнительных барьеров. Для Украины интеграция в эту систему станет очередным шагом к более глубокому вхождению в европейское финансовое пространство. Вступление в силу правил SEPA позволит:

ускорить и упростить трансграничные денежные переводы для украинских граждан;

существенно снизить комиссионные расходы и упростить логистику платежей для отечественного бизнеса при расчетах с европейскими партнерами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, подготовка к присоединению Украины к SEPA вызвала дискуссии о банковской тайне и усилении контроля за счетами граждан. В то же время в банках подчеркивают: речь идет прежде всего об адаптации украинских правил к стандартам ЕС, а не о тотальном контроле за клиентами банков. Также это не будет означать переход страны на евро – изменения коснутся исключительно банковских платежей.

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