Украинцы выманили у граждан ЕС 13 млн грн: как работала мошенническая схема

На Закарпатье задержаны организатор и 18 участников мошеннического call-центра, которые обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен. Преступники создали фиктивный call-центр, выдавали себя за сотрудников банков и незаконно завладели средствами жертв, нанеся ущерб более 13 млн грн.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре. Согласно данным следствия, участники организации арендовали помещение, где создали call-центр.

Они снабдили его компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и сформировали клиентскую базу. Работники центра представлялись сотрудниками банков, вводили потерпевших в заблуждение и получали доступ к их счетам через программу удаленного доступа. После этого средства переводились на подконтрольные им счета и распоряжались ими по собственному усмотрению.

Прокуратура задержала организатора – 29-летнего жителя Кривого Рога, а также 18 участников, являющихся жителями Закарпатья. Им предъявлено обвинение в создании преступной организации и участии в ней, а также в мошенничестве в особо крупных размерах.

В настоящее время установлено 17 пострадавших, которые являются гражданами стран ЕС. Общая сумма ущерба, нанесенного этим лицам, составляет более 13 млн грн. Однако, по оперативным данным, общая сумма материального ущерба может достигать около 1 млн долларов. Правоохранители продолжают проверять информацию о других лицах, которые могли стать жертвами мошеннических действий.

Правоохранители провели около 40 санкционированных обысков на территории Ужгородского и Мукачевского районов Закарпатской области, а также в Днепропетровской области. В результате были изъяты сотни единиц техники, банковские карты, черновые записи, наличные в размере почти 50 тысяч долларов и 12 автомобилей.

Организатору, соорганизаторам и администратору call-центра избраны безальтернативные меры предосторожности в виде содержания под стражей. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство правоохранителей об аресте других участников преступной группы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве руководитель филиала одного из госбанков снял со счета клиентки 169 тыс. долларов. Для этого он скопировал все данные ее счета, паспортные и персональные данные и передал эту информацию двум сообщникам.

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