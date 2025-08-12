Украинцы установили рекорд по скупке евро: сколько приобрели валюты

Украинцы все более ориентируются на наличный евро. В частности, в июле люди купили этой валюты на 312 млн долларов больше чем продали. Что является 6-месячным максимумом.

Видео дня

Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он отметил: также июльский показатель является "вторым в истории рекордом чистой покупки" евро.

"Объем сделок купли продажи наличного евро достиг исторического максимума – 966,4 млн долларов. Доля евро в валютных наличных операциях также достигла исторического максимума – 27,7%", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, сальдо торговых операций по наличному доллару (разница между поступлениями и расходами) составило 17 млн долларов. При том, что, по словам эксперта, рынок и ликвидность этой валюты в 2,5 раза превышает евро.

"Украинцы продолжают ориентироваться на наличный евро. Несмотря на колебания цены и более широкий спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.)", – резюмировал Шевчишин.

Перейдет ли Украина на евро

Вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В частности, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет – даже несмотря на потенциальное изменение курсообразующей валюты с доллара на евро.

"Многие страны ЕС до сих пор считают целесообразным иметь собственные валюты и достаточно категоричны в этом. Хотя при вступлении в ЕС они берут на себя обязательство перейти на евро в определенной перспективе", – рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

Впрочем, подчеркнул он, в определенный момент Украина будет вынуждена сменить курсообразующую валюту – с доллара на евро. Причины:

Потенциальное вступление в ЕС предполагает ведение учета основных показателей внешнего сектора именно в евро.

Речь, в частности, о резервах, платежном балансе и т.д.

Связи Украины со странами еврозоны "должны продолжать существенно усиливаться".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!